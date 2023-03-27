Железными дорогами в праздничные дни перевезены около 77 тысяч пассажиров - АЖД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Железнодорожным транспортом в Баку и регионах за время праздничных каникул перевезены около 77 тысяч пассажиров.

Как сообщили в понедельник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", для обеспечения безопасного, своевременного и комфортного передвижения населения в регионы страны в связи с праздником Новруз, с 18 по 26 марта ЗАО работало в усиленном режиме.

Впервые пассажирские перевозки скоростными поездами по маршруту Баку-Габала-Баку стартовали 18 марта. С учетом растущего пассажиропотока в праздничные дни по маршруту Баку-Габала-Баку были назначены дополнительные ежедневные рейсы, в праздничные дни было перевезено 1 148 пассажиров.

Кроме того, с 18 марта, с учетом растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа-Баку, работающему по ежедневному графику, было назначено дополнительно 16 рейсов в каждом направлении. С 18 по 26 марта по соответствующему маршруту было доставлено 10 900 пассажиров.

Отметим, что в праздничные дни по Абшеронской кольцевой железной дороге было доставлено 64 811 пассажиров. Согласно статистике за первый квартал 2023 года, с 1 января по 26 марта по соответствующему маршруту было перевезено 1330297 пассажиров, что на 43 процента больше, чем за первый квартал 2022 года.

Напомним, что в первом квартале 2022 года Абшеронской кольцевой железной дорогой было перевезено 933 234 пассажира.

(Перевод: Фидан Мустафаева)