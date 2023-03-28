Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, умеренный южный ветер.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 7-12 °С, днем - 18-23 °С тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако в горах возможны осадки, местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 6-11 °С, днем - 23-28 °С тепла, в горах ночью 1-6 °С тепла, днем - 12-17 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)