Состоялся суд над военными, обвиняемыми по "Тертерскому делу"

БАКУ /Trend/ - В административном здании Сумгайытского судебного комплекса продолжился судебный процесс по уголовному делу 4 военных, обвиняемых по "Тертерскому делу"- Вусала Алескерова, Рашида Нифталиева, Рамиля Гараева и Рустама Алескерова.

Как сообщает во вторник Trend, обвинительный акт был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

В обвинении отмечалось, что данные лица по указанию тогдашнего заместителя командира корпуса Фуада Агаева, вместе с военнослужащими разведывательного подразделения незаконно допрашивали и пытали военнослужащих, обвиняя их в сотрудничестве с врагом и измене Родине.

Ни один из 4 обвиняемых не признал себя виновным.

Обвиняемый Вусал Алескеров отказался давать показания на процессе. Судья огласил его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Рашид Нифталиев и Рамиль Гараев также отказались давать показания на процессе.

Процесс будет продолжен 4 апреля.

Вусал Алескеров был командиром №-ской воинской части в Тертере, Рашид Нифталиев - начальником штаба этой воинской части, а Рамиль Гараев и Рустам Алескеров - разведчиками воинских частей.

Вусал Алескеров обвиняется по статьям 143 (оставление в опасности), 293 (пытка; не считающееся пыткой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), 341 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение), Рашид Нифталиев, Рамиль Гараев - по статьям 293 (пытка; не считающееся пыткой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), 145 (незаконное лишение свободы), 341 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение), Рустам Алескеров - по статьям 293 (пытка; не считающееся пыткой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание)), 145 (незаконное лишение свободы), 341 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение), 125 (доведение до самоубийства), 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР.

По делу проходят 194 потерпевших.