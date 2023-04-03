Задержаны 4 человека, подозреваемые в нападении на депутата Фазиля Мустафу

БАКУ/Trend/- Задержаны 4 человека, подозреваемые в нападении на депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиля Мустафу.

В нескольких направлениях в столице устанавливаются посты полиции и проводятся контрольные мероприятия. Распространились сведения о звуках выстрелов со стороны сотрудников полиции в Гарадагском районе.

Как сказал Trend начальник управления пресс-службы МВД полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев, в связи с преступлением в отношении депутата Фазиля Мустафы МВД, СГБ и Генеральная прокуратура провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых были выявлены и задержаны 4 человека.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.