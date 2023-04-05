Стала известна дата судебного заседания по вопросу имущества Акифа Човдарова

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата судебного разбирательства в Верховном суде протеста в отношении решения об освобождении от специальной конфискации имущества по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова и бывшего сотрудника этого же управления полковника Салима Мамедова.

Как сообщает в среду Trend, предварительное заседание суда под председательством судьи Рашада Абдулова назначено на 11 апреля.

Отметим, что в конце прошлого года Бакинский апелляционный суд принял решение об освобождении имущества Акифа Човдарова и Салима Мамедова от специальной конфискации.

Согласно постановлению, от специальной конфискации освобождена недвижимость на сумму 30 миллионов манатов, изъятая государством в связи с уголовным делом бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова.

Генеральная прокуратура подала кассационный протест на решение о возврате конфискованного имущества Акифа Човдарова.

Напомним, что Акиф Човдаров и Салим Мамедов были арестованы в 2015 году.

Акиф Човдаров был приговорен Бакинским военным судом к 12 годам, Салим Мамедов - к 11 годам лишения свободы.

Акиф Човдаров и Салим Мамедов были освобождены распоряжениями Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанными соответственно в 2020 и 2022 гг.