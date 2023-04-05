БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в график движения поездов бакинского метро.

Как сообщили Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", в период действия особого карантинного режима на территории страны в Бакинском метрополитене была проведена очередная оптимизация графика движения поездов по "красной" и "зеленой" линиям (за исключением линии "Джафар Джаббарлы-Хатаи", где организовано челночное движение).

Отмечается, что были изучены и проанализированы результаты мониторингов за период применявшегося с 14 сентября 2022 года плотного графика движения поездов. Отметим, что мониторинг проводился по таким параметрам как плотность пассажиропотока в метрополитене, направления движения, время в пути и другим параметрам. По итогам мониторингов принято решение о внесении изменений в график движения поездов.

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