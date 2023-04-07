В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования, который был проведен 5 марта 2023 года.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Информацию о результатах экзамена его участники могут узнать, отправив свой "рабочий номер" (8-значный код) на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 50 498 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 476 человек не явились на него.

За нарушение правил экзамена были аннулированы результаты 11 человек.

Самый высокий результат среди участников экзамена показал учащийся Республиканского лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку, набравший 296,7 балла. Отметим, что он продемонстрировал высокие результаты также два года назад на выпускном экзамене в 9-м классе, набрав 282,6 балла.

Как сообщается, результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 12 марта 2023 года, будут объявлены в течение 10-12 дней.