Образцы азербайджанского искусства представлены в ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), располагающейся в Париже, проходит серия мероприятий, приуроченных к 35-летию Программы "Шёлковые пути".

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве культуры Азербайджана, минувшим вечером, 6 апреля 2023 года, была организована красочная концертная программа с участием деятелей искусства из Азербайджана, Казахстана и Китая. Прозвучавшие на концерте произведения классической музыки в исполнении Саиды Зульфугаровой (фортепиано) и Агарагима Гулиева (флейта) были с большим интересом встречены многонациональной аудиторией.

Особый интерес зрителей вызвали танцы "Узундере" и "Наз элеме" в исполнении азербайджанских танцоров в национальных костюмах.

Также на концерте интересные номера представили коллективы из Китая и Казахстана, была продемонстрирована ​коллекция национальных костюмов.

Кроме того, в рамках мероприятия были представлены образцы национальной кухни всех трех стран.