Спортсменка, представляющая Кипр, заняла первое место на Международном турнире AGF Trophy в Баку в упражнении с обручем среди юниорок

БАКУ /Trend/ - Спортсменка Вера Туголукова, представляющая Кипр, заняла первое место на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в упражнении с обручем среди юниорок, сообщает в воскресенье Trend. Результат грации составил 31.500 балла.

На второй позиции - грация из Польши Лилиана Левинска (31.100 балла), третье место заняла израильская спортсменка Лиан Рона (30.700 балла).

Азербайджанская гимнастка Нурай Ахмедзаде с результатом 28.750 балла заняла в финале пятую позицию.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.