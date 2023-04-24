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В Азербайджане названо число граждан, которым назначены соцвыплаты в 2023 году (Дополнено)

Общество Материалы 24 апреля 2023 12:06 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2023 года через электронную систему в проактивном порядке гражданам было назначено 44,3 тысячи социальных выплат, в том числе 10,3 тысячи пенсий, 34 тысячи пособий.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с начала 2019 года было электронизировано назначение пенсий, а затем пособий и стипендий. Это обеспечивает назначение социальных выплат через электронную систему без обращения и подачи документов.

В последние годы в рамках программы электронизации в сферах труда, занятости, социального обеспечения было создано 30 электронных справочных служб. В первом квартале текущего года через эти сервисы гражданам было выдано 110 тысяч справок.

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