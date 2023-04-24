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В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 24 апреля 2023 20:52 (UTC +04:00)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, в Центр управления чрезвычайными ситуациями МЧС поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом здании в Билясуваре, после чего на место происшествия были привлечены силы министерства.

При первичной оценке было установлено, что потолок и крыша квартиры обрушились в результате взрыва, произошедшего в расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого здания квартире.

В результате поисково-спасательных работ один человек был извлечен живым из-под завалов пожарными и спасателями и передан бригаде скорой медицинской помощи.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
В Билясуваре из-под завалов в здании, где произошел взрыв, спасли одного человека (ФОТО/ВИДЕО)
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