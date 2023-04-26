В Физули будет построена метеостанция

ФИЗУЛИ /Trend/ - Компании-подрядчику поручено приобретение оборудования для установки метеорологической станции на территории Физулинского района.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время заседания в Физули рабочей группы по вопросам экологии при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

"Из 251,1 га земельного участка, выделенного под зеленые насаждения вблизи города Физули Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, на 60 гектарах завершены работы по подготовке почвы и в следующем сезоне планируется провести работы по озеленению. В рамках визита международной экспертной группы в Азербайджан с целью оценки ущерба окружающей среде, нанесенного за период оккупации, эксперты провели осмотр в связи с уничтоженными природными объектами и разрушенной инфраструктурой в Карабахе и Восточном Зангезуре, в том числе в Физули", - сказал он.