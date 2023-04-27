Названы планируемые сроки завершения строительства на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала завершены на 31 процент, строительство планируется завершить к 2025 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Главного управления по эксплуатации и ремонту дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Камран Азизов.

"Эта дорога была построена в 1970 году. Позже она была расширена с двух до четырех полос. В настоящее время на данной дороге строятся тоннель, один подвесной мост и еще 15 мостов", - сказал Азизов.

Он добавил, что тоннель строится для предотвращения оползней.

Напомним, что продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, являющейся самой короткой дорогой, соединяющей столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами. В результате реконструкции протяженность дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, соответствующей II технической категории, сократится на 9,7 км и составит 76,8 км. Существующая 2-полосная дорога будет расширена и будет состоять из 4 полос. Первый 14-километровый участок считается геологически и гидрогеологически более сложным и наиболее подверженным оползням. По этой причине принимаются меры против оползней. В связи с этим на 8 участках дороги продолжается строительство свайных подпорных стен, дренажных систем общей протяженностью 4 км и выполнение других инженерных работ.