Мы достойно представили братские Турцию и Азербайджан на чемпионате в Ереване - турецкий тяжелоатлет

БАКУ /Trend/ - Мы достойно представили две братские страны на чемпионате Европы в Ереване.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам во время встречи в Баку турецкий тяжелоатлет Юсуф Фехми, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Ереване.

"Осуждаю армянскую сторону за инциденты во время чемпионата в Ереване. Мы достойно представили две братские страны на чемпионате, с гордостью развевали наши флаги. Пусть будет вечным наше единство. Благодарю за такой прекрасный прием", - сказал он.