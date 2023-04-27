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Мы достойно представили братские Турцию и Азербайджан на чемпионате в Ереване - турецкий тяжелоатлет

Общество Материалы 27 апреля 2023 18:11 (UTC +04:00)
Мы достойно представили братские Турцию и Азербайджан на чемпионате в Ереване - турецкий тяжелоатлет

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мы достойно представили две братские страны на чемпионате Европы в Ереване.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам во время встречи в Баку турецкий тяжелоатлет Юсуф Фехми, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Ереване.

"Осуждаю армянскую сторону за инциденты во время чемпионата в Ереване. Мы достойно представили две братские страны на чемпионате, с гордостью развевали наши флаги. Пусть будет вечным наше единство. Благодарю за такой прекрасный прием", - сказал он.

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