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Стартовал рейтинговый раунд команд "Формулы-2" в Баку

Общество Материалы 28 апреля 2023 15:04 (UTC +04:00)
Стартовал рейтинговый раунд команд "Формулы-2" в Баку

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года стартовал рейтинговый раунд команд "Формулы-2".

Как сообщает в пятницу Trend, рейтинговый раунд продлится 30 минут.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы-2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.

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