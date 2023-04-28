Завершился рейтинговый раунд команд "Формулы 2" в Баку

БАКУ /Trend/ - Завершился рейтинговый раунд команд "Формулы 2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend, его победителем стал пилот команды Preme Racing Оливер Берман.

Энцо Фиттипальди, член команды Rodin Carlin, занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пуршер - третье место.

Отметим, что с сегодняшнего дня, 28 апреля, стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.