Гран-при Азербайджана "Формулы 1" навсегда запомнятся мне как лучшие гонки в моей жизни - болельщица из США

БАКУ/ Trend/-Гран-при Азербайджана "Формулы 1" навсегда запомнятся мне как лучшие гонки в моей жизни.

Об этом в воскресенье сказала корреспонденту Trend Кавья Кумар, болельщица из США.

«Я стала следить за гонками Формула- 1 не так давно. Ради гонок я решила отправиться в такое воодушевляющее путешествие в вашу страну. Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - мои первые гонки воочию. Я болею за команду Ferrari и я очень рада, что участник этой команды - Шарль Леклерк замыкает тройку победителей. Я очень долго летела в Баку и не пожалела ни на секунду о потраченном времени. Во-первых, я наконец вживую увидела гонки. Во-вторых, я познакомилась с такой замечательной страной, как Азербайджан. Я в восторге от вашей столицы, от ваша кухни, от вашего климата», - сказала болельщица.

Отметим, что 30 апреля состоялась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года.

По итогам двухчасовой гонки победу одержал пилот Red Bull Серхио Перес. Напарник Переса по команде Макс Ферстаппен занял второе место, а Шарль Леклерк из Ferrari - третье.