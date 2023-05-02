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Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на "Пик Гейдара" (ФОТО)

Общество Материалы 2 мая 2023 10:11 (UTC +04:00)
Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на "Пик Гейдара" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана совершила очередное восхождение на "Пик Гейдара" - вершину, названную в честь великого лидера, на высоте 3751 метр над уровнем моря, расположенную в массиве Гызыл-Гая Башдагского хребта гор Большого Кавказа.

Об этом Trend сообщили во вторник в пресс-центре Службы государственной безопасности.

Взойдя на пик, участники восхождения с глубоким уважением почтили память великого лидера. Они подняли Государственный флаг Азербайджанской Республики, разместили на вершине плакат с названием и эмблемой Службы государственной безопасности, а также памятную доску, отображающую юбилейную дату - 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Памятная доска изготовлена из куска породы, добытой на природных месторождениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на "Пик Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на "Пик Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на "Пик Гейдара" (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на "Пик Гейдара" (ФОТО)
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