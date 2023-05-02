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В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)

Общество Материалы 2 мая 2023 10:19 (UTC +04:00)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В связи с работами по восстановлению в Зангилане лесного массива, состоящего из 30 тысяч деревьев, проведением акции по посадке деревьев на территории по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева была организована поездка в Зангиланский район.

Как сообщили Trend во вторник в Фонде возрождения Карабаха, в поездке, осуществленной при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и при организации Фонда возрождения Карабаха, приняли участие более 20 доноров и партнеров Фонда, поддержавших закладку леса, а также представители общественности.

Новость обновляется

В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО)
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