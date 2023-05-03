Уголовное дело в отношении бывшего должностного лица таможенного комитета Азербайджана направлено в суд (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бывшего заместителя начальника бакинского отделения объединения "Азертерминалкомплекс" Государственного таможенного комитета Фахраддина Гулиева.

Об этом сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что Фахраддин Гулиев, работая в указанной должности, присвоил имущество на сумму более 70 тысяч манатов. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК АР.

Было отмечено, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.