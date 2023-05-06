Возбуждено уголовное дело по факту нападения на ветерана Отечественной войны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало распространившиеся в соцсетях кадры инцидента, произошедшего в медицинском центре.

Как сообщил в субботу Trend сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев, проводится расследование по факту нанесения телесных повреждений ветерану Отечественной войны Намигу Бабаеву неким Раваном Набизаде.

С целью определения степени травм, нанесенных Бабаеву, получено заключение соответствующей экспертизы.

По факту нанесения телесных повреждений Намигу Бабаеву возбуждено уголовное дело по статьям 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) и 221 (хулиганство) УК АР.