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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 8 мая 2023 14:25 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 1-6 мая в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 88 противопехотных, 75 противотанковых мин и 123 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 356 гектаров, говорится в сообщении.

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