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Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана

Общество Материалы 11 мая 2023 18:22 (UTC +04:00)
Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана по делам, не связанным с уголовным преследованием, было проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев в 4 районах и городах республики.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, в ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки 370 деревьев в Исмаиллы, Габале, Лерике и Насиминском районе города Баку был нанесен ущерб на сумму более 90 тысяч манатов.

В связи с этим возбуждены уголовные дела, которые направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.

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