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Названы сроки завершения строительства автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

Общество Материалы 11 мая 2023 18:16 (UTC +04:00)
Названы сроки завершения строительства автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала планируется завершить до конца 2025 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на очередном общественном слушании, посвященном реконструкции автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, сказал директор Научно-исследовательского центра "Гидротранспроект", заместитель председателя ОАО "Evroskom" Натиг Алиев.

"Пересадка деревьев и другие работы требуют времени, но мы постараемся завершить строительство дороги к концу 2025 года", - сказал он.

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