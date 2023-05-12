В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, организованное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

В мероприятии, которое модерировал пресс-секретарь SOCAR Орхан Гусейнов, приняли участие руководство SOCAR, преподаватели и студенты БВШН. Мероприятие началось исполнением Государственного гимна Азербайджанской Республики и показа видеоролика, посвященного великому лидеру Гейдару Алиеву. Орхан Гусейнов предоставил собравшимся информацию о мероприятиях, проведенных SOCAR в рамках «Года Гейдара Алиева». Он упомянул лекции, проведенные в различных учебных заведениях нашей страны по этому поводу, лагеря, организованные SOCAR для детей участников Отечественной войны, турнир по мини-футболу, в котором участвовали команды, представляющие организации, функционирующие в сфере нефтегазовой и нефтехимической промышленности, и прочие мероприятия.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул, что все достижения нашей страны основаны на комплексной стратегии развития, реализуемой в соответствии с дальновидной и мудрой политикой великого лидера Гейдара Алиева. Ровшан Наджаф отметил, что одним из основных направлений концепции стратегического развития, которая была определена общенациональным лидером, является новая энергетическая стратегия. «Привлечение иностранных инвесторов к разработке нефтегазовых месторождений Азербайджана, диверсификация маршрутов транспортировки сырой нефти и газа и эффективное управление доходами были определены в качестве основных направлений стратегии устойчивой энергетики. Наша страна, добившаяся больших успехов во всех областях под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, сегодня переживает самый яркий период своей истории».

Выступив на мероприятии первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде, долгие годы проработавший вместе с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, поделился своими воспоминаниями о великом лидере. Говоря о том, что в первые годы независимости нефтяная промышленность Азербайджана переживала кризис, Хошбахт Юсифзаде отметил, что фундамент новой нефтяной хроники страны был заложен 20 сентября 1994 года подписанием «Контракта века». «Это соглашение было достигнуто благодаря высокому личному авторитету и решительной позиции великого лидера Гейдара Алиева. В результате реализации новой нефтяной стратегии, определенной общенациональным лидером, нефтегазовая промышленность нашей страны прошла большой путь развития, и Азербайджан стал ведущим государством региона».

Выступая на мероприятии, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Азербайджан, построенный на прочной основе общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, за последние годы добился больших успехов. Ректор подчеркнул, что укрепление государственной независимости, экономическое возрождение и постоянное развитие Азербайджана во всех сферах связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Отметив, что общенациональный лидер всегда возлагал большие надежды на молодежь Азербайджана, Эльмар Гасымов подчеркнул, что осмысленный жизненный путь и многогранная деятельность гениального лидера Гейдара Алиева служат настоящим примером для каждого молодого человека.

Выступив на мероприятии студент БВШН, руководитель группы SOCAR Volunteers Мурад Алиев рассказал о молодежной политике, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым, высоком внимании и заботе, проявляемой главой страны к молодежи, и волонтерском движении, широко развернувшемся в нашей стране.

Затем студенты исполнили художественные композиции на музыку и стихи, которые любил великий лидер Гейдар Алиев.

Мероприятие завершилось исполнением собравшимися стихотворения «Азербайджан».