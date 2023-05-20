Исполнительный директор TƏBIB о статистике обращений в связи с кардиологическими заболеваниями

БАКУ /Trend/ - В прошлом году 76 109 обращений в связи заболеваниями сердечно-сосудистой системы пришлись на лиц, не достигших совершеннолетия.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

"Среди лиц в возрасте до 18 лет к врачам-кардиологам в медучреждениях при TƏBIB обратились 49 тысяч человек в 2020 году, 69 тысяч - в 2021 году и 76 109 - в 2022 году. От лиц в возрасте 18 лет и старше в 2020 году поступили 467 911 обращений, в 2021 году - 491 678, в 2022 году - 579 704 обращений", - сказал он.

Отметим, что с 19 по 21 мая во дворце "Гюлистан" проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. 19 мая состоялся "круглый стол" на тему "Будущее сердечно-сосудистой хирургии в тюркском мире" с участием специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана. 20-21 мая состоятся обсуждения последних научных инноваций в этой области здравоохранения с участием кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран мира.