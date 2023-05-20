Определились финалисты чемпионата Европы в Баку среди команд в групповых упражнениях

БАКУ /Trend/ - В субботу, 20 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку в ходе четвертого дня соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике определились финалисты среди сеньорских команд в групповых упражнениях, сообщает Trend.

В финал упражнений с пятью обручами прошли групповые команды, представляющие Израиль (35.600 балла), Болгарию (35.600 балла), Украину (34.900 балла), Испанию (34.350 балла), Италию (34.150 балла), Францию (33.600 балла), Польшу (33.350 балла) и Азербайджан (32.900 балла).

В финал упражнений с тремя лентами и двумя мячами прошли групповые команды, представляющие Азербайджан (32.500 балла), Болгарию (32.450 балла), Израиль (31.700 балла), Грецию (29.400 балла), Украину (29.200 балла), Италию (29.000 балла), Францию (28.950 балла) и Испанию (28.750 балла).

Напомним, что в состав команды вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.