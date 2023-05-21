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ЧЕ в Баку: в упражнениях с булавами золотую медаль завоевала спортсменка из Италии

Общество Материалы 21 мая 2023 14:35 (UTC +04:00)
ЧЕ в Баку: в упражнениях с булавами золотую медаль завоевала спортсменка из Италии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами золотую медаль с результатом 33.000 балла завоевала итальянская спортсменка София Раффаэли, сообщает в воскресенье Trend.

"Серебро" с результатом 32.650 балла у грации Боряны Калейн, представляющей Болгарию. Бронзовую медаль завоевала Екатерина Веденеева из Словении, ее результат составил 31.700 балла.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова в данной программе с результатом 29.750 балла заняла седьмую позицию.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

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