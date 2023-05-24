Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Минэкономики Азербайджана предлагает ввести новые меры против организации незаконных азартных игр

Общество Материалы 24 мая 2023 14:12 (UTC +04:00)
Минэкономики Азербайджана предлагает ввести новые меры против организации незаконных азартных игр

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и "Азерлотерея" предлагают внести изменения в законодательство с целью предотвращения организации незаконных азартных игр-тотализаторов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

«Проблема заключается в широком распространении предложения азартных игр на сайтах, в социальных сетях. Некоторые из этих игр зарегистрированы за рубежом, и я верю, что национальным законодательством в связи с этим будут введены ограничения в ближайшее время», - сказал он.

Эльнур Алиев отметил, что незаконные азартные игры-тотализаторы представляют серьезную угрозу для общества, поскольку могут сказаться на финансовом благополучии граждан, приведя к игровой зависимости.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости