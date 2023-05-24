Минэкономики Азербайджана предлагает ввести новые меры против организации незаконных азартных игр

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и "Азерлотерея" предлагают внести изменения в законодательство с целью предотвращения организации незаконных азартных игр-тотализаторов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

«Проблема заключается в широком распространении предложения азартных игр на сайтах, в социальных сетях. Некоторые из этих игр зарегистрированы за рубежом, и я верю, что национальным законодательством в связи с этим будут введены ограничения в ближайшее время», - сказал он.

Эльнур Алиев отметил, что незаконные азартные игры-тотализаторы представляют серьезную угрозу для общества, поскольку могут сказаться на финансовом благополучии граждан, приведя к игровой зависимости.