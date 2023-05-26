В Гёйгёльском районе в результате селя погибли два человека (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Гёйгёльском районе в результате селя погибли два человека.

Как сообщил в пятницу Trend главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, в результате селя на реке Гянджа пропали без вести Мухтар Гусейнов, 1954 года рождения и Ибрагим Гурбанов, 2001 года рождения.

В утренние часы в Главное управление полиции города Гянджа и Гейгельский районный отдел полиции поступила информация о том, что на участке реки Гянджа, проходящем через город Гянджа, обнаружены тела двух человек. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, извлекли тела и передали их на соответствующую экспертизу. Расследование по факту продолжается.