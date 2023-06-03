В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная презентация книги и премьера спектакля в честь видного писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная презентация книги "Максуд навсегда", посвященной видному писателю, драматургу, сценаристу, режиссеру, лауреату Государственной премии и орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Истиглал" и других стран, кандидату на Нобелевскую премию по литературе, народному писателю Максуду Ибрагимбекову (11 мая 1935 - 22 марта 2016), сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев, помощник Президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Перед началом гости осмотрели афиши и фотокадры из фильмов, снятых по сценарию Максуда Ибрагимбекова в 60-70-х годах, и входящих в золотой фонд нашего искусства. Среди них – "Последняя ночь детства", "Наш учитель Джабиш", "Главное интервью", "Скажи, что любишь меня", "Прилетала сова", "Прерванная серенада", "Мезозойская история" и другие. Произведения Максуда Ибрагимбекова были переведены на около сорока языков, издавались во многих странах мира, завоевали любовь миллионов читателей. Среди самых известных произведений "За все хорошее - смерть", "Кто поедет в Трускавец", "И не было лучше брата", "Пусть он останется с нами", "История с благополучным концом" и др. Многие произведения были поставлены в более 50 театрах. В его творчестве ярко отражены национальные особенности и традиции азербайджанского народа, в частности, своеобразный колорит Баку.

Книга "Максуд навсегда", изданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева на азербайджанском и русском языках, в жанре документального повествования рассказывает о яркой жизни всемирно известного представителя национальной культуры и интеллигенции Максуда Ибрагимбекова. Автор – заслуженный журналист Азербайджана, кинодраматург, сценарист Надежда Исмайлова. В книге отражены славные вехи жизни Максуда Ибрагимбекова и фотографии из семейного архива. Почему Максуд Ибрагимбеков до сих пор интересен читателю? Почему нас поражают его повести, рассказы, пьесы, фильмы? Ответ на все эти вопросы читатель сможет получить из представленной книги "Максуд навсегда", в основу которой легли собственные мысли Максуда Ибрагимбекова, его интервью, размышления о любимом деле, личные беседы за столом с друзьями и коллегами и др.

Выступившая на открытии директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова поприветствовала гостей, выразила признательность Фонду Гейдара Алиева за реализацию проекта.

Азербайджанское государство дорожит памятью видного писателя и драматурга. Великий лидер Гейдар Алиев высоко оценивал творчество Максуда Ибрагимбекова. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева создан Центр творчества Максуда Ибрагимбекова. Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, провел капитальный ремонт и реставрацию здания, в котором расположен центр, и он был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Центр занимается поддержкой молодых писателей и поэтов, распространением информации об азербайджанской литературе и культуре. Здесь также создано творческое пространство для молодёжи.

Теплыми воспоминаниями о друге поделились первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли.

Михаил Гусман отметил, что Максуд Ибрагимбеков – особое явление не только в азербайджанской, но и мировой литературе.

"Максуд Ибрагимбеков был великим писателем, гражданином и другом! Азербайджан является родиной великих композиторов, писателей, музыкантов, художников, просветителей, философов, и на этом фоне имя Максуда Ибрагимбекова чрезвычайно яркое. На протяжении многих лет мы дружили, общались, он был не только личностью невероятного таланта, кладезем знаний и эрудиции, но и отличался самыми высокими человеческими качествами. Я бы сказал, что масштаб личности Максуда Ибрагимбекова был даже больше его литературного таланта, потому как он был великим человеком – именно таким я его видел всегда. Максуд Ибрагимбеков обладал невероятной притягательной энергией и феноменальным обаянием, дарил людям исключительно яркие эмоции, покорял окружающих своим отношением к ним и жизненной философией. Он пользовался огромным уважением и искренней любовью. Максуд Ибрагимбеков был великим сыном нашей страны и навсегда будет жить в своем творчестве и наших сердцах", - отметил Михаил Гусман.

Фархад Бадалбейли отметил, что Максуд Ибрагимбеков олицетворял эпоху жизни.

"Мы часто собирались в гостеприимном доме Максуда Ибрагимбекова, где Анна Ибрагимбекова накрывала роскошные столы, и в атмосфере настоящей, искренней дружбы мы делились самым сокровенным, делились новостями, строили планы. Весь этот дом был овеян какой-то богемной красотой, все в нем было прекрасно. Очень важно, что книга издана на двух языках, что позволит более широкой общественности узнать о яркой и плодотворной жизни Максуда Ибрагимбекова", - отметил Фархад Бадалбейли, продекламировав стихи собственного сочинения, посвященные Максуду и Анне Ибрагимбековым.

Переводчик книги на азербайджанский язык, писатель Эйюб Гияс рассказал, что во время работы над изданием узнал много нового и интересного из жизни корифея национальной литературы.

Затем состоялась презентация экспериментального интерактивного спектакля "Уютное место в сквере", поставленного режиссером Тарланом Расуловым по мотивам рассказов Максуда Ибрагимбекова "Уютное место в сквере", "Фисташковое дерево" и "Прощай, Миледи!". Автор инсценировки – Исмаил Иман. Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Эльшан Рустамов и Мелек Абасзаде в музыкальном сопровождении заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, джазмена и пианиста Шаина Новрасли.

Хотя эти произведения были написаны несколько десятилетий назад, они по-прежнему сохраняют свою актуальность, благодаря своей антивоенной теме. Вместе с тем темы старого Баку, преемственности поколений и солидарности азербайджанского народа, способного справиться с любыми испытаниями даже в самых сложных условиях, проходят красной линией во всех трех рассказах. Премьера была встречена овациями.