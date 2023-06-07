Устранены проблемы, вызванные селевыми потоками, на ряде дорог в Исмаиллы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Устранены проблемы, вызванные селевыми потоками, на нескольких автомобильных дорогах местного значения в Исмаиллинском районе.

Как сообщили Trend в среду в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в результате интенсивных осадков селевые потоки, принесшие с собой большое количество ила и камней, обрушились на дороги в районе сел Сардахар, Курд Эльдарбейли, Икинджи Ени Йол и Дахар, затопив проезжую часть.

На указанные территории немедленно были направлены специальная техника и сотрудники ООО "Дорожная эксплуатация №9" Государственного агентства автомобильных дорог, была обеспечена бесперебойность и безопасность движения на этих дорогах.

Отмечается, что селевые потоки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре в северо-западном регионе страны.