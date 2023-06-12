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Наша цель - сократить количество поездок на такси - Рашад Набиев

Общество Материалы 12 июня 2023 14:17 (UTC +04:00)
Наша цель - сократить количество поездок на такси - Рашад Набиев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Наша цель - сократить количество поездок на такси, а не количество самих такси.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству .

Он отметил, что, согласно представленным агрегаторами такси данным, 60 процентов поездок на такси - это диапазон от 1,5 до 3 км.

Министр сказал, что такое расстояние можно преодолеть пешком или же на общественном транспорте.

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