В Азербайджане объявлены результаты экзаменов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов в магистратуру вузов, проведенных 11 июня.

Как сообщает во вторник Trend, с результатами экзамена можно ознакомиться здесь. Информацию о результатах экзамена его участники также могут узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 17 705 бакалавров, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 408 не явились на него. Результаты двух человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 10:00 14 июня до 17:00 17 июня. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного времени, не смогут подать позже апелляцию.

Обсуждение заявления (обращения) бакалавра может длиться не более 15 минут. Процесс обсуждения завершается по истечении отведенного времени, при подключении к обсуждению постороннего лица, нарушении правил этики.