Избраны новые члены Судебно-правового совета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Избраны новые члены Судебно-правового совета.

Как сообщает Trend, в рамках реформ, проведенных в судебно-правовой системе под руководством главы государства, закон Азербайджанской Республики "О Судебно-правовом совете" был усовершенствован. В целях более эффективного обеспечения независимости судебной системы, в совете увеличено количество судей путем сокращения числа представителей органов исполнительной власти. Помимо этого, предусмотрено участие ученых-юристов и представителей юридического сообщества.

Наряду с этим Конференцией судей определен новый порядок формирования Судебно-правового совета, включающий избрание 9 судей (по 3 судьи от каждой судебной инстанциии) представителей юридического сообщества.

С этой целью 21 июня состоялась конференция с участием 130 судей (представителей от каждого суда страны).

Мероприятие открыл самый пожилой из числа представленных судей и пожелал успехов работе конференции.

Вначале были рассмотрены вопросы, связанные с организацией работы, избран председатель конференции, а также председатель и члены счетной комиссии.

Затем представители Верховного суда, апелляционных судов и судов первой инстанции, представленные на конференции, по отдельности выдвинули кандидатов в члены Судебно-правового совета.

Состоялись обсуждения, касающиеся кандидатов и, в соответствии с законом, были проведены выборы путем открытого голосования.

По результатам выборов председатель Верховного суда Инам Керимов, заместитель председателя Верховного суда суда Чингиз Аскеров и председатель Гражданской коллегии Санан Гаджиев, председатель Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики по апелляционным инстанционным судам Саадат Бекташи, председатель Бакинского апелляционного суда Мубариз Акберов, председатель Сумгайытского апелляционного суда Тофиг Пашаев и председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям судов первой инстанции Исмаил Халилов, председатель Лянкяранского районного суда Кямран Сулейманов и председатель Евлахского районного суда Тогрул Алиев были избраны членами Судебно-правового совета.

В качестве представителя юридического сообщества в Судебно-правовом совете путем открытого голосования был избран Сафа Мирзоев.