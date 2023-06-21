Одно "золото" и три "бронзы" – награды азербайджанской гимнастки на Всемирных играх Специальной Олимпиады (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине (Германия) завершились соревнования по художественной гимнастике и прошла церемония награждения победителей и призеров.

Среди награжденных - азербайджанская спортсменка Мехрибан Тагиева, завоевавшая одно "золото" и три "бронзы" на соревнованиях по художественной гимнастике, сообщили Trend в среду в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Тагиева впервые в истории азербайджанской гимнастики представила нашу страну на этих соревнованиях.

В ходе соревнований по отдельным видам Тагиева завоевала золотую медаль в упражнении с мячом, а в многоборье и программах с булавами и обручем она удостоена бронзовых медалей (в дивизионе, в котором она выступала).