Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На крыше пятиэтажного жилого дома на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Trend в пятницу в МЧС, пожар был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС в 09:29. Пострадавших во время пожара нет.

На место происшествия прибыли заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и начальник Государственной противопожарной службы генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов.

Trend представляет вниманию читателей кадры с места пожара.