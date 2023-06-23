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Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 23 июня 2023 11:01 (UTC +04:00)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - На крыше пятиэтажного жилого дома на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили Trend в пятницу в МЧС, пожар был полностью потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС в 09:29. Пострадавших во время пожара нет.

На место происшествия прибыли заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и начальник Государственной противопожарной службы генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов.

Trend представляет вниманию читателей кадры с места пожара.

Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Кадры с места пожара в жилом здании в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
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