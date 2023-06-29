Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10:00 29 июня в Азербайджане местами шли проливные дожди с грозами.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Балакене составило 10 мм, Гёйгёле - 9 мм, Дашкесане, Гедабее - 8 мм, Гахе, Гяндже, Шамкире, Товузе, Огузе, Габале, Шеки, Шахдаге, Мингячевире, Гёйчае - до 2 мм.

Скорость северо-западного ветра в Дашкесане достигала 23 м/с, Сабирабаде - 17 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 20 м/с. По информации станции Нефтяные камни, высота волн достигала 2,7 метра.

28 июня температура воздуха в Баку была на 2 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха достигала 30 градусов, в Нахчыванской АР - 33-35 градусов, в горных районах 20-24 градусов, в низменных районах - 35 градусов тепла.