Ливень и град в Исмаиллы нанесли ущерб ряду районных сел - ИВ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время обстановка в Исмаиллы, где прошли сильные осадки, стабилизировалась.
Об этом сказал в субботу Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района Махмуд Сулейманов.
По его словам, вчера град и ливень в основном нанесли ущерб поселку Лахыдж, селам Джулйан и Талыстан.
"Сильные осадки вызвали сход селей на реках, что нанесло ущерб селам Джулйан и Талыстан. Сель в селе Джулйан унес автомобиль одного из жителей, были повреждены зерновые поля. В поселке Лахыдж затопило подвалы и дворы некоторых домов", - сказал он.
Сулейманов отметил, что в настоящее время устанавливается нанесенный ущерб.
"У кого есть соответствующая страховка, нанесенный их фермерским хозяйствам ущерб будет возмещен. ИВ задействовала на территории технику по расчистке. Вечером дороги в поселке Лахыдж были перекрыты. В настоящее время движение частично восстановлено, работы все еще продолжаются. Жертв в результате схода селей нет", - добавил он.