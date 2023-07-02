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Азербайджанский кикбоксер о победе на III Европейских играх

Общество Материалы 2 июля 2023 15:21 (UTC +04:00)
Азербайджанский кикбоксер о победе на III Европейских играх

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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КРАКОВ /Trend/ - Азербайджанский кикбоксер Фарид Агамогланов, завоевавший золотую медаль на III Европейских играх в Польше, поделился своими впечатлениями.

Азербайджанский спортсмен сказал Trend, что специально готовился для поединка с представителем Италии.

"Поздравляю азербайджанский народ. Как участник 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджана наградил меня тремя медалями. Я пришел сюда как воин-победитель страны-победительницы. И я выиграл как представитель страны-победительницы", - сказал он.

Он добавил, что атмосфера, созданная азербайджанскими болельщиками, была настолько прекрасной, что он не чувствовал себя где-то за границей.

"Я очень счастлив. Азербайджанский народ всегда со своими спортсменами. Да здравствует азербайджанский народ", - добавил он.

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