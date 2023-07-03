Более 40% абитуриентов в Азербайджане набрали на вступительных экзаменах менее 200 баллов

БАКУ /Trend/ - На вступительных экзаменах в Азербайджане по I-IV группам специальностей 42,79% абитуриентов набрали менее 200 баллов.

Об этом говорится в 12-м номере журнала" Абитуриент", сообщает в понедельник Trend.

Было отмечено, что в прошлом году 42,8% абитуриентов получили на экзамене оценку "2", 22,0% - "3", 25,6% -"4" и 9,6% - "5".

"В 2021 году эти показатели составили соответственно 44,3%, 20,3%, 25,5%, 10%. В прошлом году процент получивших оценки "2" и "5" относительно снизился, в то время как процент тех, кто получил оценки "3" и "4", относительно вырос. Изменения в структуре распределения баллов, набранных абитуриентами, участвующими во вступительных экзаменах, и в плане приема, отразились и на распределении баллов поступивших абитуриентов. Из распределения баллов, набранных поступившими, видно, что 33,8% из них получили оценку "3", 43,8% - "4" и 15,8% - "5". 48,20% абитуриентов, сдавших вступительные (выпускные) экзамены, набрали менее 100 баллов", - говорится в сообщении.

В 12-м номере журнала" Абитуриент" отмечается, что из показателей ответов абитуриентов становится ясно, что среднестатистический абитуриент правильно ответил только на 27-57 процентов тестов по предметам. Поэтому, наряду с другими важными мероприятиями, проводимыми в этой области, в центре внимания должны быть вопросы повышения квалификации учителей на современных научных основах, уровня подготовки педагогических кадров в высших учебных заведениях. Кроме того, необходимо распространить на другие школы опыт передовых школ страны, абитуриенты которых добились высоких результатов, а также опыт учителей, отличившихся высокими результатами.