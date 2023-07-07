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Проводится мониторинг для подсчета ущерба, нанесенного природе на освобожденных землях Азербайджана

Общество Материалы 7 июля 2023 13:14 (UTC +04:00)
Проводится мониторинг для подсчета ущерба, нанесенного природе на освобожденных землях Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мониторинги по подсчету ущерба природе и природным ресурсам на освобожденных от оккупации территориях ведутся параллельно.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал начальник Управления производства внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Эльнур Мусаев, выступая на совместной пресс-конференции Генеральной прокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов на тему "Охрана экологии".

По его словам, расчет и возмещение ущерба в этом направлении является одним из основных принципов.

"В этом направлении ведутся исследования как на местном, так и на международном уровнях", - подчеркнул Мусаев.

Отметим, что после завершения этих исследований будут приняты соответствующие законодательные меры. Начаты расследования и уголовные дела, продолжаются регулярные процессы под контролем соответствующих органов.

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