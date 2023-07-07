Проводится мониторинг для подсчета ущерба, нанесенного природе на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мониторинги по подсчету ущерба природе и природным ресурсам на освобожденных от оккупации территориях ведутся параллельно.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал начальник Управления производства внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Эльнур Мусаев, выступая на совместной пресс-конференции Генеральной прокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов на тему "Охрана экологии".

По его словам, расчет и возмещение ущерба в этом направлении является одним из основных принципов.

"В этом направлении ведутся исследования как на местном, так и на международном уровнях", - подчеркнул Мусаев.

Отметим, что после завершения этих исследований будут приняты соответствующие законодательные меры. Начаты расследования и уголовные дела, продолжаются регулярные процессы под контролем соответствующих органов.