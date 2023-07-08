В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания экзамена в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Объявлены правильные ответы на тестовые задания, использованные на сегодняшнем экзамене по III группе специальностей.

Об этом Trend сообщили в субботу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Согласно информации, на сайте ГЭЦ опубликованы правильные ответы на кодированные задания закрытого и открытого типа:

- III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанское отделение);

- III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанское отделение);

- III группа специальностей, подгруппа DT (русское отделение);

- III группа специальностей, подгруппа TC (русское отделение).

Также отмечается, что результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2 недели.

Напомним, что сегодня ГЭЦ провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.