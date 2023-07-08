Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания экзамена в вузы по III группе специальностей

Общество Материалы 8 июля 2023 15:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания экзамена в вузы по III группе специальностей

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объявлены правильные ответы на тестовые задания, использованные на сегодняшнем экзамене по III группе специальностей.

Об этом Trend сообщили в субботу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Согласно информации, на сайте ГЭЦ опубликованы правильные ответы на кодированные задания закрытого и открытого типа:

- III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанское отделение);

- III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанское отделение);

- III группа специальностей, подгруппа DT (русское отделение);

- III группа специальностей, подгруппа TC (русское отделение).

Также отмечается, что результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2 недели.

Напомним, что сегодня ГЭЦ провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости