В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания экзамена в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Объявлены правильные ответы на тестовые задания, использованные на сегодняшнем экзамене по III группе специальностей.
Об этом Trend сообщили в субботу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.
Согласно информации, на сайте ГЭЦ опубликованы правильные ответы на кодированные задания закрытого и открытого типа:
- III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанское отделение);
- III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанское отделение);
- III группа специальностей, подгруппа DT (русское отделение);
- III группа специальностей, подгруппа TC (русское отделение).
Также отмечается, что результаты экзамена будут объявлены в ближайшие 2 недели.
Напомним, что сегодня ГЭЦ провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.