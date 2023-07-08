Сабир Рустамханлы перенес операцию

БАКУ /Trend/ - Председатель Партии гражданской солидарности Азербайджана, депутат Сабир Рустамханлы перенес две операции на ноге. Об этом сообщил сам Рустамханлы, передает в субботу Trend.

По словам 77-летнего депутата, операции были проведены несколько дней назад и в настоящее время он чувствует себя хорошо.

Отметим, что первая книга народного поэта Сабира Рустамханлы была издана в 1970-м году. Сборники его произведений, включающих в себя стихи и прозу, были опубликованы, помимо Азербайджана, в Турции, России, Швеции и других странах. Основу его произведений составляет тема патриотизма.