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Сабир Рустамханлы перенес операцию

Общество Материалы 8 июля 2023 21:38 (UTC +04:00)
Сабир Рустамханлы перенес операцию

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Партии гражданской солидарности Азербайджана, депутат Сабир Рустамханлы перенес две операции на ноге. Об этом сообщил сам Рустамханлы, передает в субботу Trend.

По словам 77-летнего депутата, операции были проведены несколько дней назад и в настоящее время он чувствует себя хорошо.

Отметим, что первая книга народного поэта Сабира Рустамханлы была издана в 1970-м году. Сборники его произведений, включающих в себя стихи и прозу, были опубликованы, помимо Азербайджана, в Турции, России, Швеции и других странах. Основу его произведений составляет тема патриотизма.

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