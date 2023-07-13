В Азербайджане завершается выбор специализации для поступления в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, полученной в 09:15 13 июля, 15 191 бакалавр (13 990 по азербайджанскому отделению, 1 201 по русскому) одобрили свои заявки.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, 1 256 бакалавров еще не одобрили свои заявки по выбранной специализации.

Другим бакалаврам, которые еще не выбрали и не утвердили свою специализацию, а также тем, кто хочет участвовать в конкурсе, но еще не выбрал программу и специализацию, рекомендуется одобрить свои заявки до 23:59 13 июля.

На конкурс будут допущены только те бакалавры, которые выбрали и одобрили свою специализацию в «Заявке на электронную специализацию бакалавра» .

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