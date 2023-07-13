Армения продолжает создавать серьезные экологические проблемы на Кавказе

БАКУ /Trend/ - Сегодня Армения продолжает создавать серьезные экологические проблемы не только для Азербайджана, но и для Кавказа в целом.

Об этом в четверг Trend сказала председатель общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг" Гамза Юсубова.

По ее словам, ущерб, наносимый Арменией от собственной горнодобывающей промышленности, беспокоит и местных жителей этой страны, и мировое сообщество.

"В связи с этим авторитетные неправительственные организации, занимающиеся охраной окружающей среды в мире, начали все больше выражать голоса протеста против подобных действий. Члены местного гражданского общества, а также НПО выступили с заявлением по поводу крупного металлургического завода в Араздейяне. После этого мы направили открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну о прекращении нанесения окружающей среде ущерба, вызванного работами в горнодобывающей промышленности", - сообщила она.

Юсубова отметила, что экологической системе и окружающей среде на территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении в течение 30 лет, нанесен очень серьезный ущерб.

"Армяне превратили Карабах и Восточный Зангезур в зону экологической катастрофы. Хром, никель, медь, молибден, цинк и другие металлосодержащие отходы Зангезурского медно-молибденового комбината, Гафанского горно-обогатительного комбината, сбрасываемые в реку Охчучай, представляют серьезную угрозу для реки. В реке уничтожено все биоразнообразие, живой мир. Охчучай впадает в реку Араз, и также загрязняет ее. Учитывая, что река Араз используется для орошения, ее загрязнение наносит серьезный вред хозяйству на орошаемых землях. В горнодобывающей промышленности Армении не придерживаются каких-либо стандартов. Строящийся Арменией в Араздейене крупный металлургический завод нарушает Конвенцию Espo. В этой сфере Армения проводит деструктивную политику. Не принимая в очередной раз во внимание конвенцию Espo, Армения подвергает регион серьезной экологической опасности", - подчеркнула она.

Напомним, что азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран и содержится призыв к Армении немедленно прекратить деятельность представляющих угрозу предприятий.

Было заявлено, что строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций, должно быть остановлено. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Загрязнение питьевой воды также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении.