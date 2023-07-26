В Азербайджане двое судей районного суда отправлены на пенсию

БАКУ /Trend/ - 26 июля 2023 года состоялась встреча с председателем Шамкирского районного суда Кенулем Мамедовым и судьи Абшеронского районного суда Шовкат Наджафовой в связи с их уходом на пенсию.

Как сообщает в среду Trend, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов пожелал судьям, ушедшим на пенсию в связи с достижением ими предельного возраста пребывания на службе, успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что они и впредь будут оказывать поддержку развитию правопорядка.

Кенуль Мамедов и Шовкат Наджафова, в свою очередь, выразили благодарность за оказанное им и судейскому корпусу в целом внимание.

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