Госкомиссия Азербайджана опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год

БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана внесла ясность относительно информации о том, что тело шехида было найдено 31 год спустя.

Как сообщили во вторник Trend в Комиссии, было проведено расследование в связи с распространенной в медиа информацией об обнаружении и эксгумации спустя 31 год тела шехида Гасанова Рахмана Ахлиман оглу, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны.

Стало известно, что Гасанов Рахман Ахлиман оглу героически погиб в бою против вооруженных сил Армении в 1992 году, а его тело тогда же было вывезено с места боевых действий и захоронено в селе Суарасы Лачинского района. Поэтому он не был зарегистрирован как пропавший без вести в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Отметим, что в ответ на запрос Trend касательно обнаружения и эксгумации спустя 31 год тела шехида Рахмана Гасанова в Генеральной прокуратуре заявили, что данная информация является необоснованной.