Армения не соблюдает экологических нормативов на горнодобывающих предприятиях

БАКУ /Trend/ - Армения эксплуатировала месторождения в Зангилане и Кяльбаджаре в течение 27 лет оккупации без соблюдения экологических нормативов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Общественного объединения "Специалисты в области водопользования" Амин Мамедов, выступая на презентации "Отчета о космическом мониторинге добывающих месторождений на территории Республики Армения", подготовленном и представленном коалицией НПО "Environmental Protection First" в сотрудничестве с AzerCosmos.

Мамедов отметил, что любая деятельность, проводимая на территории Армении, оказывает влияние на территорию и природную среду соседних стран, здоровье населения.

"Мы присоединились к Конвенции о трансграничных реках. Однако страны, расположенные в верховьях рек не присоединяются к этим конвенциям, уклоняясь от обязательств.

За почти 30 лет оккупации Армения нанесла очень серьезный ущерб экологии Азербайджана, незаконно эксплуатируя месторождения на наших территориях. Теперь, после того, как в результате 44-дневной войны мы освободили свои территории, Армения продолжает эту деятельность уже на своих землях. Все равно это оказывает влияние на экологию Азербайджана, в особенности на экологию Нахчыванской Автономной Республики.

При эксплуатации этих месторождений используются различные химические продукты. Помимо этого, производимые взрывы оказывают негативное влияние на плодородие почв, качество грунтовых и наземных вод.

Армения должна представить соответствующие экологические отчеты об эксплуатации месторождений в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках конвенций, к которым она присоединилась. К сожалению, исследования, которые мы проводим как члены коалиции, показывают, что они не соблюдают прозрачность при осуществлении этой деятельности. И мы, как страна, расположенная в этом регионе, не можем остаться равнодушными к этому.

Некоторые месторождения за последние десятилетия были разрушены. Космические исследования показывают, что территория этих месторождений сильно расширилась, а цвет почв говорит о том, что экологические нормативы не соблюдались", - добавил он.