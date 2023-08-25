В Азербайджане полностью выплачены пенсии за август

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики сегодня полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, ранее, 8 августа, были произведены выплаты по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а 15 августа - по регионам страны за август. Также были выплачены пенсии лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, за этот месяц были выплачены все пенсии, пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь.

Отметим, что в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз были увеличены пособия и пенсии (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).